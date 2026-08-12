Alwar News: अलवर नगर निगम में धरने पर बैठे मंत्री संजय शर्मा, कलक्टर आर्तिका शुक्ला पर लगाए गंभीर आरोप

मंत्री ने कहा कि जिला कलक्टर से बात हुई तो जिला कलक्टर का यह कहना है कि चूँकि नियोक्ता नहीं है तो मैं नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती। तो मैंने उनसे कहा कि आप सरकार से बात करें और जो भी नियोक्ता है उसको बताएं एवं नियुक्ति पत्र दिलाएं। लेकिन ऐसा लगा कि जिला कलक्टर की भी मंशा और तत्कालीन आयुक्त की मंशा इनको नियुक्ति पत्र देने की नहीं थी।



उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में ACS अखिल अरोड़ा को भी स्वायत्त शासन विभाग का पत्र भेजकर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। उनको मैंने जो DLB का आखिरी पत्र भी सेंड किया है। लेकिन उसके बावजूद जिला कलक्टर ऐडामेंट (adamant) हैं इनको नियुक्ति पत्र नहीं देने का।



इसका सीधा-सीधा एक ही कारण है, या तो उनकी मंशा नहीं है देने की या कुछ इन-मीनिंगफुल (inmeaningful) तरीके से यह इनको दबाव में लेकर के कुछ डिमांड्स रखना चाह रहे हैं। जो यह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है। प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये से नाराज मंत्री ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कलक्टर का व्यवहार लोकतंत्र के खिलाफ है। वे ऐसा बर्ताव कर रही हैं जैसे खुद राजा हों और जनता प्रजा।