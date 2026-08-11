Alwar News: अलवर में सावन शिवरात्रि पर भक्तिमय माहौल, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे 

शिव भक्तों ने दिनभर पूजा के साथ पर्व मनाया। कई परिवार सुबह जल्दी मंदिर पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन किए। पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और घर लौटे। श्रद्धा से अलवर में सावन शिवरात्रि का पर्व पूरे दिन आस्था और उल्लास के माहौल में मनाया गया। शहर और गांवों के शिवालयों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर अपने परिवार और क्षेत्र के लिए सुख, शांति तथा समृद्धि की कामना की।