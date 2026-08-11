Alwar News: अलवर में सावन शिवरात्रि पर भक्तिमय माहौल, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे 

अलवर जिले में मंगलवार को सावन शिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। सुबह होते ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक शिवालयों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिरों में भगवान शिव के जयकारों से माहौल भक्तिमय नजर आया। बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-शांति, समृद्धि तथा क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
सावन शिवरात्रि पर कांवड़ियों में भी खास उत्साह दिखाई दिया। गंगोत्री और हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौटे कांवड़िए अपनी कांवड़ यात्राओं के साथ अलग-अलग शिवालयों में पहुंचे। कांवड़ियों ने भगवान शिव को झूला कांवड़ और डाक कांवड़ अर्पित की। मंदिरों में कांवड़ियों के पहुंचने पर अन्य श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। कई स्थानों पर कांवड़ यात्राओं के स्वागत के लिए लोग पहले से मौजूद रहे।
शिवालयों में सुबह से ही पूजा-अर्चना का दौर चलता रहा। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल और सामान्य जल चढ़ाया। इसके बाद बिल्वपत्र, धतूरा, केला और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की गई। भक्तों ने विधिवत पूजा कर भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। कई श्रद्धालु परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना में शामिल हुए। महिलाओं में भी शिवरात्रि को लेकर खास उत्साह नजर आया।
बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक और रंग-बिरंगे परिधानों में पूजा की थाली लेकर शिवालयों में पहुंचीं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। महिलाओं ने परिवार में सुख-शांति, खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मंदिरों के आसपास भी दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।
सावन शिवरात्रि के अवसर पर कई शिव मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें देखने को मिलीं। भक्तों ने दर्शन करने के साथ भगवान शिव के जयकारे लगाए। कांवड़ियों के पहुंचने से मंदिरों और आसपास के इलाकों में धार्मिक उत्साह और बढ़ गया। श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्राओं के दौरान भक्ति गीतों और जयकारों के साथ वातावरण को शिवमय बना दिया।
शिव भक्तों ने दिनभर पूजा के साथ पर्व मनाया। कई परिवार सुबह जल्दी मंदिर पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन किए। पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और घर लौटे। श्रद्धा से अलवर में सावन शिवरात्रि का पर्व पूरे दिन आस्था और उल्लास के माहौल में मनाया गया। शहर और गांवों के शिवालयों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर अपने परिवार और क्षेत्र के लिए सुख, शांति तथा समृद्धि की कामना की।
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