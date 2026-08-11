Alwar News: मत्स्य विवि में 61 करोड़ के निर्माण कार्य, पर ड्रेनेज सिस्टम गायब; बारिश में डूबेगा कैंपस!

अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में करीब 61 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन पूरे कैंपस के लिए अब तक ड्रेनेज सिस्टम तैयार नहीं किया गया है। बारिश के दौरान पुराने भवनों में पानी भरने की समस्या सामने आ रही है। वहीं, निर्माणाधीन और प्रस्तावित भवनों से निकलने वाले बारिश के पानी की निकासी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।



ऐसे में भविष्य में कैंपस में जलभराव की समस्या बढ़ने की आशंका है। विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों के साथ समुचित ड्रेनेज व्यवस्था विकसित करने की जरूरत महसूस की जा रही है।