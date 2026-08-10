Alwar: अलवर जनाना अस्पताल में एक साथ 3 बेटियों का जन्म, 5 साल बाद मिली ख़ुशी 

जानकारी के अनुसार रुकसीना को प्रसव पीड़ा होने पर 7 अगस्त को जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. टेकचंद के अनुसार महिला की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने प्रसव कराया। डॉ. प्रियांशी, डॉ. इंदू और डॉ. जयवीर की टीम ने तत्परता से नॉर्मल डिलीवरी कराई। इसके बाद तीनों नवजात बच्चियों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया।