Alwar: सास ने बहू पर लगाए 10 लाख रुपए के आभूषण व दस्तावेज चोरी के आरोप



मालवीय नगर निवासी कमलेश नेहरा ने रिपोर्ट में बताया कि उनके पुत्र निखिल नेहरा का विवाह 17 नवंबर, 2025 को जयपुर निवासी अनुष्का हमीरवासिया से हुआ था। विवाह के बाद उन्होंने पुत्रवधू पर विश्वास जताते हुए घर में रखी लोहे की सेफ की मूल चाबी उसे सौंप दी थी। बाद में अनुष्का अपने पति के साथ हनुमानगढ़ रहने चली गई और सेफ की चाबी भी अपने साथ ले गई। बहूत होने की वजह से उन्होंने शक नहीं किया। लेकिन 7 अगस्त, 2026 को प्रार्थिया को पुत्र से सूचना मिली कि हनुमानगढ़ स्थित उसके निवास पर चोरी की घटना हुई है तथा इस संबंध में हनुमानगढ़ जंक्शन में अभियुक्ता अनुष्का (बहू) एवं अन्य के विरुद्ध एफआइआर भी पंजीबद्ध हो चुकी है। वहां भी एफआइआर के आधार पर जांच शुरू हो गई है।