Alwar: अलवर सेंट्रल जेल में कैदी ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास, जयपुर रेफर

शाहरुख वर्ष 2021 से हत्या के मामले में जेल में बंद है। न्यायालय से दोष सिद्ध होने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले के अनुसार शाहरुख ने संपतराम का खेत बांटे पर लिया हुआ था। बताया गया कि वह संपतराम को बाइक पर बैठाकर खेत पर ले गया था। वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया।