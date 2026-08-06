Alwar: अलवर ग्रामीण की सड़कों के लिए 10.62 करोड़ मंजूर, ये सड़कें होंगी चकाचक 

अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से खराब और अधूरी सड़कों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली की ओर से लगातार उठाई गई मांग के बाद राज्य सरकार ने क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और सुधार कार्यों के लिए 10 करोड़ 62 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्र में सड़क संपर्क मजबूत होगा और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।