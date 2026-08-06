राजस्थान: जल जीवन मिशन घोटाले में 10 अधिकारियों को क्लीन चिट, चिट्ठी लिखकर कर्मचारी संगठन ने उठाए सवाल

पूर्ववर्ती सरकार में जल जीवन मिशन घोटाला हुआ तब तिजारा विधायक बालकनाथ ने इसे प्रमुखता से उठाया और उन्होंने सरकार से पत्राचार भी किया। शुरुआत में मामला आगे नहीं बढ़ा लेकिन बाद में प्रदेशभर में इस योजना में घोटाले खुलने लगे। कई अधिकारियों को चार्जशीट जारी की गई, तो कुछ को निलंबित किया गया। यहां भी 10 इंजीनियर व अधिकारियों को चार्जशीट दी गई लेकिन जलदाय विभाग के एसई रमेश सैनी ने इनको क्लीनचिट देते हुए एसीईभवानी सिंह शेखावत के पास आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेज दिया और उन्होंने भी चीफ इंजीनियर को भेज दिया, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।