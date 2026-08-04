Alwar: केदारनाथ यात्रा: अलवर ट्रस्ट बना रहा मार्ग की पहली धर्मशाला, 2027 से मिलेगी बड़ी सुविधा

कोषाध्यक्ष आरपी महावर ने बताया कि यह चार मंजिला धर्मशाला ऊंचाई वाले स्थान पर बनाई जा रही है। इसमें 100 से 150 श्रद्धालु आसानी से ठहर सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने वर्ष 2020 में यहां महंगे दामों पर जमीन खरीदी थी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया। धर्मशाला के निर्माण पर लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। 30 अगस्त को लेंटर डलने के बाद एक मंजिल का काम पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिनमें अलवर के श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या शामिल होती है।