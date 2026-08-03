Tikaram Jully : अलवर में टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को घेरा, बोले – राजस्थान में विकास की गति पूरी तरह है ठप

जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि संगठन की मजबूती ही चुनावी सफलता की आधारशिला है। नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार एवं बिगड़ी सफाई व्यवस्था से शहर की जनता त्रस्त है। ब्लॉक अध्यक्ष रमन सैनी व अंकित गोयल ने कहा कि नगर निगम चुनाव केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि शहर के विकास, पारदर्शी प्रशासन और जनहित की लड़ाई है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर मैदान में उतरेगा और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करते हुए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेगा।