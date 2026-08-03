3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Tikaram Jully : अलवर में टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को घेरा, बोले – राजस्थान में विकास की गति पूरी तरह है ठप

Tikaram Jully : अलवर में टीकाराम जूली ने राज्य की भाजपा सरकार को घेरा और कहा है कि राजस्थान में विकास की गति पूरी तरह ठप हो चुकी है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 03, 2026

Alwar Tikaram Jully lashed out BJP Said Rajasthan government has failed on every front

Alwar : अलवर में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। फोटो-@TikaRamJullyINC

Tikaram Jully : अलवर में टीकाराम जूली ने राज्य की भाजपा सरकार को घेरा और कहा है कि राजस्थान में विकास की गति पूरी तरह ठप हो चुकी है। डबल इंजन का दावा करने वाली सरकार का विकास परियोजनाओं पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं है। प्रदेश में निर्माणाधीन 32 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएं अपनी तय समय सीमा से पिछड़ चुकी हैं। बुनियादी ढांचे का यह बुरा हाल भाजपा के प्रशासनिक ढुलमुल रवैये की जीती-जागती मिसाल है।

बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रिन्यूएबल एनर्जी जोन का मुद्दा उठाते हुए कहा कई ट्रांसमिशन परियोजनाएं भी तय समय सीमा से पीछे चल रही हैं। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, मेवाड़ और सिरोही से जुड़ी परियोजनाओं को 2025-26 तक पूरा हो जाना चाहिए था, सरकार की अकर्मण्यता के कारण उनकी अवधि बढ़ाकर 2026-27 करनी पड़ी है।

ये दिग्गज रहे मौजूद

जिला सह प्रभारी माया सुवालका, शहर विधानसभा प्रभारी श्रीराम गुर्जर, जोगेन्द्र कोचर, अशोक सैनी, श्वेता सैनी, हिरेन्द्र शर्मा, गोपाल दास खटीक, मुकेश सारवान, विक्रम यादव, कमलेश सैनी, दीनबन्धु शर्मा, सुरेश पूंछरी, जीत कौर, लीली यादव, जेडी आर्यन, रिपुदमन गुप्ता, राजेश कृष्ण सिद्ध, डॉ. सन्दीप सैनी, के के खण्डेलवाल, साहुन खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

टीकाराम जूली बोले, बूथ जीता तो प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार

इससे पूर्व राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने सोमवार को निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर अलवर शहर और ग्रामीण की बैठकों में हिस्सा लिया। टीकाराम जूली ने कहा कि अब चुनाव बूथ पर जीते जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर कमेटी तुरंत बनाओ और जिम्मेदारी तय करो। अगर बूथ मजबूत है तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती।

टीकाराम जूली ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव इस सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह होंगे। इसलिए गुटबाजी को छोड़कर पार्टी हित में कार्य करने का दायित्व तय करें। टिकट मांगने का हक सबको है, लेकिन मापदंडों के अनुसार टिकट जिसके पास जाए, सबको उसे जिताना है। कांग्रेस का बड़ा संगठन उसकी कार्यकर्ता शक्ति है। शहर की बैठक में उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी सक्रियता और एकजुटता के साथ जनता के बीच जाए तथा भाजपा सरकार और नगर निगम की जनविरोधी नीतियों को घर-घर तक पहुंचाए।

संगठन की मजबूती जरूरी

जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि संगठन की मजबूती ही चुनावी सफलता की आधारशिला है। नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार एवं बिगड़ी सफाई व्यवस्था से शहर की जनता त्रस्त है। ब्लॉक अध्यक्ष रमन सैनी व अंकित गोयल ने कहा कि नगर निगम चुनाव केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि शहर के विकास, पारदर्शी प्रशासन और जनहित की लड़ाई है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर मैदान में उतरेगा और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करते हुए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेगा।

Ramdas Athawale : मंत्री रामदास आठवले ने कहा, गरीबों-भूमिहीन परिवारों को 5 एकड़ जमीन दे राजस्थान सरकार

ये भी पढ़ें
Ramdas Athawale said Rajasthan government give 5 acres land poor and landless families

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Aug 2026 09:59 pm

Published on:

03 Aug 2026 09:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Tikaram Jully : अलवर में टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को घेरा, बोले – राजस्थान में विकास की गति पूरी तरह है ठप

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: अलवर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर

alwar ramgarh highway
अलवर

Alwar: सावन के पहले सोमवार पर भोलेनाथ के दर्शन को लगी लंबी कतारें

sawan first monday
अलवर

Alwar: छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स 

alwar student
अलवर

Alwar: लिपिक भर्ती फर्जीवाड़ा में आठ अधिकारी-कर्मचारियों पर कसा शिकंजा, सरकार को भेजी चार्जशीट

jila parishad
अलवर

Alwar: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दो हादसे, बस और कार ट्रक से टकराई; चार लोग घायल

delhi mumbai expressway
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.