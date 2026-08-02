Alwar: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दो हादसे, बस और कार ट्रक से टकराई; चार लोग घायल



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों हादसों में वाहनों की रफ्तार अधिक थी और ट्रक से पर्याप्त दूरी नहीं बनाए रखने के कारण टक्कर हुई। हालांकि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रहे सड़क हादसे एक बार फिर वाहन चालकों के लिए चेतावनी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना और सतर्क होकर वाहन चलाना बेहद जरूरी है। छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। आये दिन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर होते हादसों को रोकने के लिए लोगों ने प्रभावी सुधार करने की मांग की है।