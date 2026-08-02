Alwar News: भूगोर तिराहे से हनुमान सर्किल रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, मंजूरी के बाद शुरू होगा काम

इस परियोजना का असर आसपास के इलाकों की जमीनों पर भी दिखाई देने लगा है। भूगोर तिराहे से हनुमान सर्किल तक करीब चार किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर अंबेडकर नगर, लक्ष्मी नगर सहित कई निजी कॉलोनियां और बिल्डरों के अपार्टमेंट मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़क चौड़ी होने से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और जमीन व मकानों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कई बिल्डरों ने तो परियोजना की चर्चा शुरू होते ही अपने प्रोजेक्ट्स की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं।