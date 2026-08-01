Alwar: 11 साल बाद 2015 जैसा सावन, सभी सोमवार की तारीखें समान, पर राखी एक दिन पहले

रक्षाबंधन पर्व के लिए शहर के बाजार सजने लगे हैं। दूर-दराज रहने वाले भाइयों के लिए बहनों ने राखियों की खरीद शुरू कर दी है। बाजार में रेशम के धागों, रुद्राक्ष, तुलसी के बीज और चंदन की खुशबू वाली पारंपरिक राखियों की सबसे अधिक मांग है। कुंदन वर्क, मेटल ब्रेसलेट और स्टाइलिश डिजाइन वाली राखियां भी पसंद की जा रही हैं। ब्रेसलेट राखियों को बाद में कंगन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों के लिए स्पाइडरमैन, छोटा भीम, मोटू-पतलू जैसे कार्टून पात्रों वाली राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए डाक विभाग ने राखियों और मिठाइयों को सुरक्षित भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे और बॉक्स बिक्री के लिए जारी किए हैं। अट्टा मंदिर डाकघर के पोस्टमास्टर रतन सिंह मीणा ने बताया कि वाटरप्रूफ बॉक्स तीन आकार व तीन डिजायनों में हैं। इनकी कीमत 10, 15 और 30 रुपए निर्धारित की गई है। बॉक्स और लिफाफों पर आकर्षक राखी डिजाइन भी छपे हैं।