Alwar: नए रूप में नजर आएगा जानकी मैया का 200 साल पुराना ऐतिहासिक रथ



लकड़ी से बना यह रथ काफी प्राचीन होने के कारण इसको फिर से तैयार करने की जरुरत बन गई थी। मंदिर के महंत पं. धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि रथ को नए रूप में तैयार करने का काम बुर्जा के कारीगरों की ओर से किया जाएगा। 10 अगस्त के बाद यह काम शुरू होगा। इसके लिए लकड़ी से बने इस रथ को फिर से खोलकर तैयार किया जाएगा। इसको फिर से तैयार करने में लंबा समय लगेगा। काम होने के बाद इस रथ की आयु और बढ़ जाएगी और आगामी पीढि़यां भी इसे देख पाएंगी। भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के बाद रथों को रथखाने में रखवा दिया जाता है लेकिन इस बार जानकी मैया के रथ को अभी बाहर ही रखा हुआ है। काम पूरा होने के बाद इसे रथखाने में भेजा जाएगा।