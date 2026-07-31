Alwar: अलवर होकर गुजरेंगी कई ट्रेनें, रेल ब्लॉक के चलते बदलेगा रूट

अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अजमेर-चंदेरिया रेलखंड पर झड़वासा-बांदनवाड़ा और सिंगावल स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लेने का निर्णय किया है। इस तकनीकी कार्य के चलते कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। कुछ रेल सेवाएं पूरी तरह रद्द रहेंगी, कुछ निर्धारित समय से देरी से चलेंगी, जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग बदलकर अलवर के रास्ते संचालित किया जाएगा।