31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

अलवर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, भाई और बहन समेत 3 की मौत

Delhi-Mumbai Highway Accident: अलवर जिले के बड़ौदामेव क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। फरीदाबाद जा रहा एक ट्रक आगे चल रहे डंपर से टकरा गया। हादसे में भाई-बहन समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jul 31, 2026

Delhi-Mumbai Highway Accident

दिल्ली-मुंबई हाईवे पर हुआ हादसा (फोटो - पत्रिका)

Delhi-Mumbai Highway Accident: अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में भाई-बहन समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा एक्सप्रेस-वे के चैनल नंबर 86/100 पर बुर्जा गांव के पास शुक्रवार रात करीब एक बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार तीनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे में भाई-बहन की मौत

हादसे की सूचना मिलते ही एनएचएआई की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बड़ौदामेव ले जाया गया। हालांकि चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान आंसू सिंह (20) पुत्र कमल सिंह, सलोनी सिंह (18) पुत्री कमल सिंह और विकास कुमार (31) पुत्र अब्बल सिंह के रूप में हुई है। तीनों मूल रूप से जयपुर जिले के ग्राम टीगरिया के रहने वाले थे और वर्तमान में सांगानेर क्षेत्र में रह रहे थे। वाहन चालक विकास कुमार उत्तर प्रदेश के नगला साकित का निवासी बताया गया है।

मिट्टी से भरे डंपर से हुई टक्कर

परिजनों के अनुसार सलोनी सिंह फरीदाबाद में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। उसका भाई आंसू सिंह उसे फरीदाबाद छोड़ने जा रहा था। विकास कुमार ट्रक चला रहा था। इसी दौरान बुर्जा गांव के पास एक्सप्रेस-वे पर आगे चल रहे मिट्टी से भरे डंपर से ट्रक पीछे से जा टकराया। तेज रफ्तार और जोरदार टक्कर के कारण ट्रक का केबिन बुरी तरह पिचक गया, जिससे तीनों बाहर नहीं निकल सके।

सुबह करीब 10 बजे मृतकों के परिजन सीएचसी बड़ौदामेव पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है और गांव में भी शोक की लहर है।


सीकरी थाना के एएसआई हंसराम ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसा आगे चल रहे डंपर से पीछे से टक्कर लगने के कारण हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय वाहन की रफ्तार और सड़क की परिस्थितियां कैसी थीं।

Alwar: कॉलेजों में खुलेंगे पेट्रोल पंप? जमीन मांगने पर भड़के शिक्षाविद

ये भी पढ़ें
college land petrol pump

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 03:51 pm

Published on:

31 Jul 2026 02:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, भाई और बहन समेत 3 की मौत

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Gas Subsidy: 450 रुपए में गैस सिलेंडर, इन परिवारों को मिलेगा फायदा

LPG Gas Subsidy
अलवर

Alwar News: ग्राम विकास अधिकारी को रिलीव नहीं करने पर सरपंच ने दी जान देने की चेतावनी

Hemant Bairwa
अलवर

Alwar Crime: बैंक जा रहे छात्र पर हमला, अपहरण की कोशिश; 1.50 लाख की लूट का आरोप

alwar student attack
अलवर

Alwar: सरिस्का किसान महापंचायत; 186 गांवों के किसानों ने भरी हुंकार, आंदोलन की रणनीति तय

alwar sariska farmer mahapanchayat
अलवर

Alwar News: अलवर शहर में बनेंगे 50 मिनी फॉरेस्ट, लगेंगे 1.5 लाख पौधे

hariyalo alwar 50 mini forest
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.