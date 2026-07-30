Alwar News: अलवर शहर में बनेंगे 50 मिनी फॉरेस्ट, लगेंगे 1.5 लाख पौधे

अभियान का सबसे खास पहलू यह है कि इसमें आम लोगों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशासन चाहता है कि नागरिक, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), सामाजिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और अन्य संगठन इस अभियान से जुड़ें और अपने आसपास हरियाली बढ़ाने में योगदान दें।



योजना के अनुसार शहर में ऐसे सार्वजनिक स्थानों की पहचान की जाएगी, जहां मिनी फॉरेस्ट विकसित किए जा सकते हैं। इनमें पार्क, कॉलेज परिसर, कॉलोनियां, पर्यटन स्थल और अन्य खाली सार्वजनिक भूमि शामिल होगी। यदि किसी क्षेत्र के लिए स्थानीय लोगों की ओर से सुझाव आते हैं, तो उन स्थानों पर भी विचार किया जाएगा।