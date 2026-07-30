Alwar School Bus Checking: अलवर में स्कूल बसों पर सख्त कार्रवाई, दो बसें जब्त, 13 बाल वाहिनियों के चालान

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवीन्द्र जोशी ने बताया कि अभियान के दौरान जिलेभर में संचालित स्कूल बसों, वैन और अन्य छात्र परिवहन वाहनों की गहन जांच की जा रही है। इसमें वाहनों की फिटनेस, बीमा, परमिट, चालक के लाइसेंस, सीट बेल्ट, सुरक्षा मानकों और निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालन की जांच की जा रही है। जिन वाहनों में नियमों का उल्लंघन मिला, उनके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की गई।



पहले दिन की जांच में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर तीन चालान किए गए। बिना बीमा के एक वाहन, सीट बेल्ट की व्यवस्था नहीं होने पर पांच वाहन, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर एक वाहन और बिना फिटनेस के एक वाहन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बिना फिटनेस वाली बस को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।