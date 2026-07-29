Alwar News: अलवर में होटल लीज पर धोखाधड़ी, एक के खिलाफ FIR दर्ज

इन चेकों में से तीन चेक तो बैंक में क्लियर हो गए, लेकिन चौथे चेक का आरोपी ने बैंक से स्टॉप पेमेंट (भुगतान रुकवा दिया) करा दिया। हालांकि बाद में दबाव बनने पर उसने उस चेक की राशि आरटीजीएस (RTGS) के जरिए भेजी। इसके बाद आरोपी ने पांचवें चेक पर भी फिर से स्टॉप पेमेंट लगवा दिया, जिससे भुगतान अटक गया। हद तो तब हो गई जब बकाया भुगतान से बचने के लिए आरोपी ने 17 मई 2026 को अरावली विहार थाने में जाकर वही चेक गुम होने की शिकायत दर्ज करा दी, जो वह पहले ही किराए के भुगतान के लिए दे चुका था।