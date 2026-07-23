Alwar: कॉलेजों में खुलेंगे पेट्रोल पंप? जमीन मांगने पर भड़के शिक्षाविद

पचपदरा स्थित रिफाइनरी से उत्पादित पेट्रोल और डीजल को बेचने के लिए प्रदेशभर में नए पेट्रोल पंपों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से 47 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से उपलब्ध भूमि का विवरण और नक्शा मांगा है। अलवर के राजर्षि महाविद्यालय, जीडी कॉलेज तथा राजकीय आईटीआई भी इस सूची में शामिल हैं। भूमि का आकलन कर उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा, ताकि भविष्य में रिफाइनरी के ईंधन की सुगम आपूर्ति और बिक्री व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।



जैसे ही यह जानकारी सामने आई, जिले के शिक्षा जगत और खेल प्रेमियों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम विभाग के पत्र के आधार पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षण संस्थानों से यह जानकारी मांगी है कि उनके परिसर में कितनी भूमि उपलब्ध है और उसका उपयोग किस प्रकार हो रहा है।