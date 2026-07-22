Rajasthan Roadways News: रोडवेज में ऑनलाइन टिकट की गड़बड़ी, एक ही सीट दो यात्रियों को बुक

Rajasthan Roadways News: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) की ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली में तकनीकी खामी के कारण यात्रियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल पर एक ही सीट अलग-अलग यात्रियों के नाम आवंटित हो जाने से बसों में सीट को लेकर विवाद और असमंजस की स्थिति बन रही है।



यात्रियों को यात्रा से पहले और बस में चढ़ने के बाद भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। रोडवेज अधिकारियों ने माना कि समस्या ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ी से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि खामी को दूर करने के लिए संबंधित एजेंसी के साथ मिलकर जल्द समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।



लंबी दूरी की स्लीपर बसों में यह परेशानी सर्वाधिक है। अधिकांश लोग ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करवाते हैं, ताकि सीधे बस में बैठकर गंतव्य को जा सकें, लेकिन कुछ मामलों में बस में चढ़ने के बाद पता चल रहा है कि जिस सीट का टिकट उनके पास है, वही सीट किसी दूसरे यात्री के नाम भी आवंटित हो चुकी है। ऐसे में यात्रियों और परिचालक के बीच असमंजस की स्थिति बन जाती है।