आधे अलवर में घटी हरियाली, बढ़ा ‘अर्बन हीट आइलैंड’ का बड़ा खतरा

अध्ययन के अनुसार, अलवर शहर के लगभग 50 प्रतिशत हिस्से में हरित आवरण (एनडीवीआइ) कम पाया गया। दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक गर्म दर्ज किए गए, जबकि उत्तर दिशा में अपेक्षाकृत अधिक हरियाली होने के कारण तापमान कम रहा। शोध में हरित आवरण सूचकांक (एनडीवीआइ) और भूमि सतह तापमान (एलएसटी) के बीच स्पष्ट ऋणात्मक संबंध पाया गया।



यानि जहां हरियाली अधिक है, वहां सतह का तापमान अपेक्षाकृत कम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हरित क्षेत्र लगातार घटते रहे, तो आने वाले वर्षों में अलवर में हीट वेव, ऊर्जा खपत और जल संकट जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। यह शोध अलवर शहर की निवासी दिव्या चौहान ने किया।