Rajgarh News: राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का विवाह, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के परिणय उत्सव को खास बनाने के लिए दिल्ली और जयपुर से विशेष रूप से मोगरे व चांदी के फूलों से तैयार 11-11 फीट की भव्य वरमालाएं मंगवाई गई थीं। दोनों की अलौकिक झांकी के दर्शन के लिए मेला परिसर जयकारों से गूंज उठा। इस शुभ अवसर पर सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने माता जानकी का भावुक होकर कन्यादान किया। वहीं, दरबार में एडवोकेट विश्वास मित्तल की ओर से आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई।