Alwar News: अलवर सब्जी मंडी में बदहाली: जाम नालियां, कीचड़ और बदबू से व्यापारी व ग्राहक बेहाल

व्यापारियों का आरोप है कि मंडी प्रशासन की अनदेखी के कारण हर बरसात में यही हालात बनते हैं, लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। मंडी के अंदर अधिकांश नालियां सब्जियों के अवशेष, पॉलीथिन और कचरे से पूरी तरह जाम हो चुकी हैं। बारिश का पानी बाहर नहीं निकल पाने से कई दिनों तक मंडी परिसर में जमा रहता है। पानी में सड़ते कचरे से उठ रही दुर्गंध पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रही है।



हालत यह है कि ग्राहक, व्यापारी और किसानों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। अलवर के व्यापारियों का कहना है कि मंडी में नियमित सफाई के नाम पर हर महीने राशि खर्च की जाती है, लेकिन धरातल पर उसका कोई असर दिखाई नहीं देता। उनका आरोप है कि सफाई व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रह गई है।