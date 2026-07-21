Alwar: कांग्रेस का नंगली सर्किल पर प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा



एआइसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के करोड़ों युवाओं और विद्यार्थियों का भविष्य लगातार दांव पर लगाया जा रहा है। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं केंद्र सरकार की विफलता का प्रमाण हैं। शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से मुक्त करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह असफल रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पेपर लीक से परेशान छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज कराया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। कांग्रेस पार्टी छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले सुबह जिला कांग्रेस की बैठक में आगामी धरना व प्रदर्शनों के साथ निकाय व पंचायत चुनाव की रणनीति बनाई गई। जिसमें जिलेभर के सभी बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें कई विधायक पूर्व विधायक भी शामिल हुए थे।