Alwar News: अलवर में ग्रीन बेल्ट भूमि पर पट्टा रद्द, हाईकोर्ट ने दिया जांच का आदेश

न्यायाधीश आनंद शर्मा ने विकास मोदी की याचिका खारिज करते यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अलवर नगर निगम के पट्टा निरस्त करने एवं स्वायत्त शासन विभाग के भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत की गई कार्यवाही को शून्य घोषित करने के आदेश को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उन्होंने भूमि सभी राजस्व अभिलेखों, धारा 90-ए की कार्यवाही और नगर निगम द्वारा जारी पट्टे के आधार पर खरीदी, इसलिए वे बोनाफाइड खरीदार हैं।



राज्य सरकार और नगर निगम अलवर की ओर से अधिवक्ता अजय शुक्ला ने कहा कि संबंधित भूमि मास्टर प्लान-2031 में ग्रीन बेल्ट/ग्रीन एरिया दर्ज है,ऐसी स्थिति में भूमि का आवासीय उपयोग या नियमन कानून के विपरीत है। नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73-बी के तहत यदि कोई पट्टा कानून के विरुद्ध या गलत तथ्यों के आधार पर जारी हुआ हो तो उसे निरस्त किया जा सकता है।