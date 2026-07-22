Alwar News: मोबाइल दुकान का शटर तोड़ लाखों की चोरी, 29 महंगे फोन चुराए 

सूचना मिलने पर जब दुकान के कर्मचारी और मालिक के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे, तो दुकान के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दुकान के काउंटर पूरी तरह से खाली थे और सामान बिखरा पड़ा था। दुकानदार के मुताबिक, दुकान में बिक्री के लिए रखे कुल 29 मोबाइल फोन गायब थे। चोरी हुए सामान में 7 सेकेंड हैंड आईफोन और 22 प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन शामिल हैं, जिनमें तीन बिल्कुल नए पैक्ड मोबाइल भी थे। चोरी गए आईफोन्स में दो 'iPhone 14 Pro' और एक 'iPhone 13 Pro' जैसे बेहद महंगे मॉडल शामिल थे। शुरुआती अनुमान के अनुसार इस चोरी से पीड़ित व्यापारी को लाखों रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है।