Alwar: चेहरे पर बंधा कपड़ा; शांतिकुंज कॉलोनी में दिखे 6 संदिग्ध, दहशत में लोग 

इसके ठीक अगले दिन, यानी 22 जुलाई की रात को भी इन्हीं संदिग्ध युवकों की ओर से एक मकान पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई। लगातार दो दिनों तक हुई इन हरकतों के बाद से कॉलोनी के लोग बेहद डरे हुए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शांतिकुंज कॉलोनी में पिछले कुछ महीनों से बाहरी और संदिग्ध लोगों का आना-जाना काफी बढ़ गया है।



क्षेत्रवासियों ने बताया कि शांति कुंज कॉम्प्लेक्स के आसपास शाम ढलते ही बाहरी युवकों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। ये युवक वहां खुलेआम नशा करते हैं और देर रात तक हुड़दंग मचाते हैं। कई बार ये संदिग्ध युवक सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।