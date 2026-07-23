Alwar News: स्कूल से तीन बच्चों के लापता होने पर परिजनों ने एसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार

शिकायत पत्र में पुलिस से तीनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही स्कूल प्रशासन की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराने की अपील की गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बच्चों के स्कूल से बाहर निकलने की परिस्थितियां क्या थीं और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई।



फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में जांच की प्रक्रिया शुरू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। वहीं, इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। परेशान परिजनों ने इस मामले में स्कूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।