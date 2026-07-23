Alwar News: स्कूल से तीन बच्चों के लापता होने पर परिजनों ने एसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार

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अलवर जिले में एक स्कूल से तीन बच्चों के लापता होने के मामले ने चिंता बढ़ा दी है। इस संबंध में बच्चों के परिजनों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, तीनों बच्चे 22 जुलाई को रोज की तरह स्कूल गए थे।
परिजनों का कहना है कि सुबह स्कूल पहुंचने के बाद करीब 11 बजे बच्चे स्कूल परिसर से बाहर निकल गए, लेकिन इसकी जानकारी समय पर न तो परिजनों को दी गई और न ही तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाया गया। बाद में जब बच्चों के स्कूल में नहीं होने की जानकारी मिली तो परिजन खुद उनकी तलाश में जुट गए।
परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण यह स्थिति पैदा हुई। उनका कहना है कि स्कूल के समय में बच्चों का बिना किसी रोक-टोक के बाहर निकल जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यदि समय रहते स्कूल प्रशासन सतर्कता बरतता और तुरंत सूचना देता तो स्थिति अलग हो सकती थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि बच्चों के स्कूल से बाहर जाने के बाद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि मामले की जिम्मेदारी लेने के बजाय स्कूल प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। इससे परिजनों में नाराजगी है।
शिकायत पत्र में पुलिस से तीनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही स्कूल प्रशासन की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराने की अपील की गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बच्चों के स्कूल से बाहर निकलने की परिस्थितियां क्या थीं और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई।
फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में जांच की प्रक्रिया शुरू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। वहीं, इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। परेशान परिजनों ने इस मामले में स्कूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
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