Alwar: पेपर लीक विवाद; PM मोदी के ट्वीट पर भड़के टीकाराम जूली, पूछे तीखे सवाल

देश में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और युवाओं के भविष्य को लेकर सियासत पूरी तरह गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली ने गुरुवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों की चिंता जाहिर करने और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात पर जूली ने जोरदार हमला बोला।