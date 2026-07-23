CJP Protest: पीएम मोदी के बयान पर टीकाराम जूली ने उठाए सवाल, कहा- छात्र इस अन्याय को रखेंगे याद, लेंगे हिसाब-किताब

टीकाराम जूली ने कहा कि NTA के लोगों ने ही तो पेपर लीक करवाए हैं। उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। बल्कि जिन्होंने बनाया, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि इस समय जो छात्रों का साथ नहीं देगा, उसको भविष्य में इसका हिसाब-किताब चुकाना पड़ेगा। छात्र इस देश के भविष्य हैं, आने वाली पीढ़ी हैं। आज छात्रों के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया है, अत्याचार किया है, तो इस सरकार को ये युवा हटाकर ही मानेंगे। इस समय जो कोई भी छात्रों का साथ दे रहा है, छात्र उसको याद रखेंगे।