अलवर: बघेरे का आतंक: एक रात में 5 बकरियों का शिकार, 10 दिन में 11 पशुओं को बनाया निशाना

ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले करीब दस दिनों में यही बघेरा हमीरपुर क्षेत्र में दस बकरियों और एक भैंस के पाड़े का शिकार कर चुका है। लगातार हो रहे हमलों से पशुपालकों में डर बना हुआ है। लोग रात के समय अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और कई परिवार पूरी रात जागकर निगरानी करने को मजबूर हैं।



ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि बघेरे को जल्द पकड़कर आबादी से दूर जंगल में छोड़ा जाए, ताकि लोगों और उनके पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आगे और बड़े नुकसान की आशंका बनी रहेगी।