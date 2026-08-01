1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले सौगात: NFSA से जुड़े हजारों नए परिवारों को भी 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर

एनएफएसए से जुड़े नए परिवारों को भी उज्ज्वला योजना की तरह 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान सरकार अपनी चुनावी घोषणा को अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पात्र उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर का अनुदान सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में भेजा जाएगा।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Santosh Trivedi

Aug 01, 2026

MP LPG Gas Cylinder

LPG Gas Cylinder News (photo-patrika)

अलवर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े नए परिवारों को भी अब उज्ज्वला योजना की तरह जल्द ही 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलने जा रहा है। राजस्थान सरकार अपनी चुनावी घोषणा को अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर का अनुदान सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में भेजा जाएगा। जिला रसद विभाग ने इसकी जिम्मेदारी राशन डीलर्स को दी है ताकि वह इन परिवारों की एलपीजी आइडी मैप कर दें। यह आइडी 14 अंकों की है।

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करा रही है। उसी तर्ज पर अब प्रदेश सरकार भी एनएफएसए के नए लाभार्थियों को यह लाभ देने की तैयारी में है। अलवर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या 13 लाख 68 हजार 31 है। इनमें परिवारों की संख्या 3 लाख 9 हजार 961 है। इनमें 2 लाख 1 हजार 992 को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। बाकी नए परिवार 1 लाख 60 हजार 967 हैं।

ई-केवाईसी भी सभी को कराना जरूरी

इन परिवारों से जिला रसद विभाग ने कहा है कि वह आपनी एलपीजी आइडी लेकर राशन डीलर के पास जाएं और उसे खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्ड से मैप करा लें। जैसे ही मैपिंग शुरू होगी, तो सिलेंडर की बुकिंग के दौरान ओटीपी आएगा और उसके बाद सिलेंडर बुक हो जाएगा।

सिलेंडर की राशि पूर्व की तरह ही रहेगी लेकिन लाभार्थियों को अनुदान मिलेगा, जिससे गैस सिलेंडर 450 रुपए में ही पड़ेगा। विभाग ने यह भी कहा है कि ई-केवाईसी भी सभी को कराना जरूरी है। अन्यथा गैस बुकिंग के दौरान ओटीपी मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है।

विधानसभा चुनाव के दौरान की थी घोषणा

राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश में जल्द पंचायत व निकाय चुनाव होने है। ऐसे में यह लाभ देना जनता को जरूरी है। अन्यथा विपक्षी दल घोषणा को मुद्दा बना सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार सस्ते सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।

राजस्थान सरकार उज्ज्वला योजना की तर्ज पर ही एनएफएसए के बचे 1 लाख 60 हजार 967 परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी। इसके लिए लाभार्थियों को राशन डीलर के पास जाकर एलपीजी आइडी मैप करानी होगी।

  • मुकेश शर्मा, डीएसओ

राजस्थान में दिखेगा पीएम मोदी के विज़न और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश का असर, जानें क्या है ‘डिटेक्ट-डिसरप्ट-डेस्ट्रॉय’ नीति?

ये भी पढ़ें
Bhajanlal Govt Detect Disrupt Destroy Policy Anti Drug Campaign Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Aug 2026 03:08 pm

Published on:

01 Aug 2026 01:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले सौगात: NFSA से जुड़े हजारों नए परिवारों को भी 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: 11 साल बाद 2015 जैसा सावन, सभी सोमवार की तारीखें समान, पर राखी एक दिन पहले

tripolia
अलवर

यूपी STF की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई, SSC GD परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह का आरोपी गिरफ्तार

SSC GD Exam
अलवर

Alwar : खेत में काम कर रहे युवक को सांप ने डसा, गुस्साए परिजनों ने उसे मार डाला, दोनों को लेकर पहुंचे अस्पताल

Alwar young man bitten snake angry family members killed him and rushed both hospital
अलवर

Alwar: अलवर होकर गुजरेंगी कई ट्रेनें, रेल ब्लॉक के चलते बदलेगा रूट

nwr news
अलवर

Alwar: नए रूप में नजर आएगा जानकी मैया का 200 साल पुराना ऐतिहासिक रथ

janki rath
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.