राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले सौगात: NFSA से जुड़े हजारों नए परिवारों को भी 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर

अलवर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े नए परिवारों को भी अब उज्ज्वला योजना की तरह जल्द ही 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलने जा रहा है। राजस्थान सरकार अपनी चुनावी घोषणा को अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर का अनुदान सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में भेजा जाएगा। जिला रसद विभाग ने इसकी जिम्मेदारी राशन डीलर्स को दी है ताकि वह इन परिवारों की एलपीजी आइडी मैप कर दें। यह आइडी 14 अंकों की है।