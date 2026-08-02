Alwar News: दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे शिक्षक के इलाज को प्रदेशभर के शिक्षक आए आगे

दुर्लभ बीमारी इंटरस्टिशल लंग डिजीज (आईएलडी) से पीड़ित राजकीय प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर के शिक्षक दिनेश चौधरी की मदद के लिए प्रदेश का शिक्षा परिवार एकजुट हो गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनके इलाज पर करीब दो करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इस कठिन परिस्थिति में माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर ने संवेदनशील पहल करते हुए प्रदेशभर के लगभग तीन लाख शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की अपील की है।



अभियान के तहत कर्मचारियों के वेतन से मात्र 45 रुपए की स्वैच्छिक राशि काटकर सहायता कोष तैयार किया जा रहा है। विभाग का मानना है कि लाखों कर्मचारियों का छोटा सा योगदान मिलकर शिक्षक के इलाज के लिए बड़ी राहत बन सकता है। इस पहल को शिक्षा जगत में मानवीय संवेदना और सहयोग की मिसाल माना जा रहा है।