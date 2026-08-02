Khairthal: खैरथल में अवैध पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला

हादसे की चपेट में सड़क किनारे लगा वार्ड संख्या 5 के पार्षद जयदीप राणा का बोर्ड भी आ गया, जो पूरी तरह टूट गया। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी जताई और अवैध खनन सामग्री से भरे वाहनों की बेलगाम आवाजाही पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर रोजाना अवैध पत्थरों से भरे ट्रैक्टर तेज गति से गुजरते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी सड़क पर जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भी स्थित है, इसके बावजूद ऐसे वाहन बिना किसी रोक-टोक के निकलते रहते हैं। लोगों का कहना है कि सुबह-शाम स्कूल जाने वाले बच्चों, राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा लगातार खतरे में बनी रहती है।