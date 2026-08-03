Ramdas Athawale : मंत्री रामदास आठवले ने कहा, गरीबों-भूमिहीन परिवारों को 5 एकड़ जमीन दे राजस्थान सरकार

Ramdas Athawale : केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि राजस्थान सरकार को गांवों में गरीब एवं भूमिहीन परिवारों के लिए पांच एकड़ जमीन देने का प्रावधान लाया जाना चाहिए। रामदास अठावले ने सोमवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को रोजगार के लिए शहर की तरफ नहीं आना पड़े, इसलिए राज्य सरकार को सभी वर्गों के भूमिहीन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से पांच एकड़ जमीन देने का कार्यक्रम लाया जाना चाहिए।