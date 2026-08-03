Ramdas Athawale : मंत्री रामदास आठवले ने कहा, गरीबों-भूमिहीन परिवारों को 5 एकड़ जमीन दे राजस्थान सरकार

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से भेंट करते केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले। फोटो - DIPR राजस्थान
Ramdas Athawale : केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि राजस्थान सरकार को गांवों में गरीब एवं भूमिहीन परिवारों के लिए पांच एकड़ जमीन देने का प्रावधान लाया जाना चाहिए। रामदास अठावले ने सोमवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को रोजगार के लिए शहर की तरफ नहीं आना पड़े, इसलिए राज्य सरकार को सभी वर्गों के भूमिहीन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से पांच एकड़ जमीन देने का कार्यक्रम लाया जाना चाहिए।
मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि गांव में रोजगार नहीं मिलने से ज्यादातर दलित एवं आदिवासी लोग रोजगार की तलाश में शहर की तरफ आते हैं। राजस्थान सरकार को विशेषज्ञ समिति का निर्माण कर हर गांव में जाकर भूमिहीन परिवारों का सर्वे करना चाहिए और भूमिहीन परिवार को पांच एकड़ जमीन देनी चाहिए, ताकि वे गांव में ही अपना रोजगार शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और अन्य कई काम किये जा सकते हैं।
मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि वह इसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखने वाले हैं और हमारा प्रतिनिधिमंडल भी इसे लेकर उनसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जमीन खरीद कर भी दे सकती हैं और भूमिदान के जरिए भी इन परिवारों को जमीन दी जा सकती हैं, इस प्रकार से प्रयत्न किए जा सकते हैं।
मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि RPI राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। हम भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और सीएम से भी बात करेंगे। हम एनडीए का घटक दल हैं, इसलिए कुछ जगह उम्मीदवार उतारेंगे और बाकी जगह बीजेपी का सहयोग करेंगे।
समान नागरिक संहिता (UCC) पर मंत्री रामदास अठावले बोले कि यूसीसी से मुसलमानों का बहुत विकास हो सकता है। मुसलमानों की गरीबी मिट सकती है। यूसीसी जनसंख्या रोकने के लिए बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी यूसीसी लागू करना चाहिए।
मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अभिजीत दीपके ने देशभर के छात्रों को इकट्ठा करने का बहुत बड़ा काम किया है। वे विधायी काम में इसका उपयोग करें, हिंसा से कुछ नहीं होता।
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