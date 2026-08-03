Corruption Allegations: राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के आरोप, खिलाड़ियों ने सरकार से जांच की मांग की

शिकायत में एसोसिएशन के सचिव से जुड़े हालिया पुलिस मामले का भी जिक्र किया गया है। हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही एसोसिएशन की ओर से कोई बयान सामने आया है। शिकायत करने वालों ने सरकार से मांग की है कि मौजूदा कार्यकारिणी को हटाकर नई एडहॉक कमेटी बनाई जाए और एसोसिएशन के पैसों, सरकारी अनुदान, खिलाड़ियों के चयन और पूरे कामकाज की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो खिलाड़ी, अभिभावक और बैडमिंटन से जुड़े लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।