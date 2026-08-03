Jaipur Protest: महिपाल सिंह मकराना की सीधी चेतावनी: ‘पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करो, नहीं तो CM हाउस घेरेंगे’

मकराना ने कहा, युवाओं के भविष्य के लिए उन्हें स्कूली शिक्षा के समय से अपराधी की श्रेणी में नहीं आने दिया जाए। इसके लिए देशनोक से निकाली गई यह पदयात्रा 24 दिन का कठिन सफर तय कर जयपुर पहुंची है। हम शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा जयपुर जिला कलेक्ट्रेट तक निकालना चाहते थे, ताकि राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जा सके। लेकिन प्रशासन टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है और यात्रा को रोकने के लिए बसें बंद कराई जा रही हैं। यह युवाओं के भविष्य की आवाज है, प्रशासन हमें टकराव के लिए मजबूर न करे।