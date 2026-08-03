Alwar News: अलवर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर

हरियाणा रोडवेज के परिचालक आनंद प्रकाश ने बताया कि बस रामगढ़ से यात्रियों को बैठाकर आगे बढ़ी थी। वह यात्रियों के टिकट बना रहे थे कि तभी सामने से आए ट्रक से बस की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक अनिल कुमार केबिन में फंस गए, जबकि अधिकांश यात्रियों को चोटें आईं। डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि हादसे में कुल 21 लोग घायल हुए हैं। इनमें नौ घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य का उपचार रामगढ़ उप जिला अस्पताल में जारी है। ट्रक चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बस चालक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।