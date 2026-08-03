Alwar: छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स 

एनएसयूआई सचिव विनोद जाटव ने बताया कि छात्रों की 16 सूत्रीय मांगों में छात्रसंघ चुनाव की घोषणा, समय पर सेमेस्टर परीक्षाएं, परीक्षा शुल्क में राहत, नई शिक्षा नीति के तहत योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, कंप्यूटर शिक्षक उपलब्ध कराना या फीस वापस करना, नियमित कक्षाएं, रिक्त पदों पर भर्ती, आधुनिक पुस्तकालय, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शौचालय, बैठने की व्यवस्था, छात्राओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और महिला हेल्प डेस्क, मुफ्त वाई-फाई, समय पर छात्रवृत्ति, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शुल्क में राहत, खेल और करियर गाइडेंस की सुविधा तथा हर महीने प्राचार्य और छात्र प्रतिनिधियों के साथ खुली बैठक आयोजित करना शामिल है। अलवर में छात्र नेताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।