Alwar: लिपिक भर्ती फर्जीवाड़ा में आठ अधिकारी-कर्मचारियों पर कसा शिकंजा, सरकार को भेजी चार्जशीट



बर्खास्त लिपिक रुकमणी नंदन शर्मा, सीमा गुर्जर और कृष्णा शर्मा की नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं हुआ और उन्हें नौकरी दे दी गई। काफी समय तक यह नौकरी करते रहे, लेकिन शिकायत होने के बाद जांच की गई। उच्च स्तरीय जांच में यह भर्ती गलत पाई गई और इन्हें परिषद ने बर्खास्त कर दिया। इस मामले में 10 अधिकारी व कार्मिक लपेटे में आ गए, जिनका भर्ती से संबंध था। पूर्व में की गई जांच रिपोर्ट में इन सभी का नाम खोला गया है। साथ ही, इस भर्ती में बड़े पैमाने पर हुए खेल पर एक्शन लेने की बात कही गई है। जांच में सत्यापन जांच दल के अधिकारी व शिक्षक भी कार्रवाई की जद में आए हैं। यह रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची, तो काफी दिन तक दबी रही, लेकिन मामला सार्वजनिक होने पर सरकार ने जिला परिषद से इन सभी की चार्जशीट मांगी, जिसमें आठ ही लोगों की चार्जशीट भेजी गई है। एक चार्जशीट पूर्व में एक लिपिक को दी गई थी। इस तरह चार्जशीट मिलने वाले कार्मिकों की संख्या नौ होगी। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने यह मामला प्रमुखता से उठाया था।