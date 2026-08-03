Alwar: सावन के पहले सोमवार पर भोलेनाथ के दर्शन को लगी लंबी कतारें

सावन के पहले सोमवार को अलवर जिले में शिवभक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गईं। "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठे। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों ने भगवान शिव के दर्शन कर जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य तथा मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की।