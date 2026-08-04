Alwar Mandi Bhav Today: त्योहारों से पहले महंगाई का झटका, सरसों ₹8150, चना ₹5800/क्विंटल और सरसों तेल ₹185/लीटर पहुंचा

व्यापारियों के अनुसार सरसों की उपलब्धता कम होने, पुराने स्टॉक के खत्म होने और विदेशी पाम ऑयल के आयात में कमी के कारण बाजार में तेजी बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि इस समय बाजार में सरसों की आवक सीमित है। मंडियों में नया माल आने में समय लगेगा, जबकि पुराने स्टॉक की मात्रा लगातार घट रही है। ऐसे में मांग के मुकाबले उपलब्धता कम होने से कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में तेल के भाव और बढ़ सकते हैं।