Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, चना व धनिया में मंदी

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कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 20,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन में 50 रुपए, सरसों में 100 रुपए, चना में 75 रुपए तथा धनिया में 150 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 5,000 कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों में रिफाइंड तेल 20 रुपए प्रति टिन तेज रहे, जबकि चीनी के भाव में गिरावट दर्ज की गई।
|कृषि जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|गेहूं नया (मिल)
|2,550 – 2,625
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,625 – 2,650
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,650 – 2,790
|धान सुगंधा
|2,800 – 3,601
|धान (1509) नया
|3,400 – 3,750
|धान (1847)
|3,200 – 4,201
|धान (1718-1885)
|3,800 – 4,600
|धान (पूसा-1)
|3,000 – 4,300
|धान (1401-1886)
|3,600 – 4,330
|धान दागी
|1,500 – 3,300
|सोयाबीन
|6,000 – 7,000
|सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)
|6,900 – 7,151
|सरसों
|7,200 – 8,011
|अलसी
|8,000 – 8,850
|ज्वार शंकर
|1,700 – 2,300
|ज्वार सफेद
|2,800 – 6,000
|बाजरा
|1,800 – 2,250
|मक्का लाल
|1,700 – 1,900
|मक्का सफेद
|1,600 – 2,200
|जौ
|2,100 – 2,350
|तिल्ली
|7,000 – 10,500
|मैथी नई
|5,800 – 6,600
|धनिया बादामी
|13,000 – 14,000
|धनिया ईगल
|14,000 – 14,200
|धनिया रंगदार
|15,000 – 17,000
|मूंग
|5,500 – 7,000
|उड़द
|4,500 – 7,400
|चना देशी
|5,400 – 5,900
|चना मौसमी (नया)
|5,100 – 5,700
|चना पेप्सी
|5,100 – 5,751
|चना डंकी (पुराना)
|4,000 – 4,600
|चना काबुली
|5,500 – 7,000
|ब्रांड/प्रकार
|भाव (₹/टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,620
|चंबल
|2,570
|सदाबहार
|2,470
|लोकल रिफाइंड
|2,330
|दीप ज्योति
|2,480
|सरसों स्वास्तिक
|2,810
|अलसी तेल
|2,640
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|ट्रक
|3,300
|कोटा स्वास्तिक
|2,900
|सोना सिक्का
|3,130
|कटारिया गोल्ड
|2,940
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|स्कूटर
|2,150
|अशोका
|2,150
|वस्तु
|भाव
|चीनी
|4,820 – 4,860 ₹/क्विंटल
|बासमती चावल
|9,500 – 10,500 ₹/क्विंटल
|मूंग दाल
|8,500 – 9,000 ₹/क्विंटल
|मोगर
|9,500 – 10,000 ₹/क्विंटल
|चना दाल
|7,400 – 7,600 ₹/क्विंटल
|तुअर दाल
|9,700 – 13,000 ₹/क्विंटल
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|मिल्क फूड
|9,550
|कोटा फ्रेश
|9,100
|पारस
|9,600
|नोवा
|9,500
|अमूल
|9,980
|मधुसूदन
|9,890
|परम
|9,750
कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना और चांदी दोनों के भाव में तेजी रही। चांदी 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम तेज होकर 2,23,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 200 रुपए की तेजी के साथ 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,42,450 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
|कैरेट
|भाव (₹/10 ग्राम)
|24 कैरेट (99.5)
|1,42,000
|22 कैरेट
|1,31,481
|20 कैरेट
|1,23,478
|18 कैरेट
|1,13,600
|14 कैरेट
|1,00,000
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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