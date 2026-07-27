Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, चना व धनिया में मंदी

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 20,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन में 50 रुपए, सरसों में 100 रुपए, चना में 75 रुपए तथा धनिया में 150 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 5,000 कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों में रिफाइंड तेल 20 रुपए प्रति टिन तेज रहे, जबकि चीनी के भाव में गिरावट दर्ज की गई।