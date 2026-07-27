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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, चना व धनिया में मंदी

लहसुन की आवक लगभग 5,000 कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों में रिफाइंड तेल 20 रुपए प्रति टिन तेज रहे, जबकि चीनी के भाव में गिरावट दर्ज की गई।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 27, 2026

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फाइल फोटो

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 20,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन में 50 रुपए, सरसों में 100 रुपए, चना में 75 रुपए तथा धनिया में 150 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 5,000 कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों में रिफाइंड तेल 20 रुपए प्रति टिन तेज रहे, जबकि चीनी के भाव में गिरावट दर्ज की गई।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

कृषि जिंसभाव (₹/क्विंटल)
गेहूं नया (मिल)2,550 – 2,625
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,625 – 2,650
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,650 – 2,790
धान सुगंधा2,800 – 3,601
धान (1509) नया3,400 – 3,750
धान (1847)3,200 – 4,201
धान (1718-1885)3,800 – 4,600
धान (पूसा-1)3,000 – 4,300
धान (1401-1886)3,600 – 4,330
धान दागी1,500 – 3,300
सोयाबीन6,000 – 7,000
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6,900 – 7,151
सरसों7,200 – 8,011
अलसी8,000 – 8,850
ज्वार शंकर1,700 – 2,300
ज्वार सफेद2,800 – 6,000
बाजरा1,800 – 2,250
मक्का लाल1,700 – 1,900
मक्का सफेद1,600 – 2,200
जौ2,100 – 2,350
तिल्ली7,000 – 10,500
मैथी नई5,800 – 6,600
धनिया बादामी13,000 – 14,000
धनिया ईगल14,000 – 14,200
धनिया रंगदार15,000 – 17,000
मूंग5,500 – 7,000
उड़द4,500 – 7,400
चना देशी5,400 – 5,900
चना मौसमी (नया)5,100 – 5,700
चना पेप्सी5,100 – 5,751
चना डंकी (पुराना)4,000 – 4,600
चना काबुली5,500 – 7,000

खाद्य तेल के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/प्रकारभाव (₹/टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,620
चंबल2,570
सदाबहार2,470
लोकल रिफाइंड2,330
दीप ज्योति2,480
सरसों स्वास्तिक2,810
अलसी तेल2,640

मूंगफली तेल (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
ट्रक3,300
कोटा स्वास्तिक2,900
सोना सिक्का3,130
कटारिया गोल्ड2,940

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
स्कूटर2,150
अशोका2,150

अन्य भाव

वस्तुभाव
चीनी4,820 – 4,860 ₹/क्विंटल
बासमती चावल9,500 – 10,500 ₹/क्विंटल
मूंग दाल8,500 – 9,000 ₹/क्विंटल
मोगर9,500 – 10,000 ₹/क्विंटल
चना दाल7,400 – 7,600 ₹/क्विंटल
तुअर दाल9,700 – 13,000 ₹/क्विंटल

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

कोटा सर्राफा : चांदी और सोने में तेजी

कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना और चांदी दोनों के भाव में तेजी रही। चांदी 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम तेज होकर 2,23,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 200 रुपए की तेजी के साथ 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,42,450 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट के भाव

कैरेटभाव (₹/10 ग्राम)
24 कैरेट (99.5)1,42,000
22 कैरेट1,31,481
20 कैरेट1,23,478
18 कैरेट1,13,600
14 कैरेट1,00,000

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

27 Jul 2026 08:10 pm

Published on:

27 Jul 2026 07:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, चना व धनिया में मंदी

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