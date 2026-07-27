राजस्थान की सबसे चौड़ी मुकुन्दरा टनल में आज से मुंबई से दिल्ली का यातायात शुरू, दरा घाटी के जाम से मिलेगी राहत

Mumbai-Delhi Expressway: देश के सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शुमार मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस-वे की मुकुन्दरा टनल में सोमवार से मुंबई से दिल्ली की तरफ का यातायात चालू कर दिया है। ये राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल है। इससे दरा घाटी में लगने वाले पल-पल के जाम से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ट्यूब का कार्य अंतिम चरण में है इसे भी जल्द शुरू किया जाएगा। टनल शुरू होने से हाड़ौती क्षेत्र को न केवल तेज और सुरक्षित यातायात की सुविधा मिलेगी बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के इस प्रोजेक्ट से माल परिवहन की लागत और समय दोनों में कमी आएगी। टनल शुरू होने के साथ ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यातायात के लिए तैयार हो जाएगा।