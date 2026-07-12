राजस्थान में तैयार 5KM लंबी अत्याधुनिक टनल जल्द होगी शुरू, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सफर होगा आसान

पूरी टनल की निगरानी एससीएडीए आधारित स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम से होगी, जबकि बिजली बाधित होने की स्थिति में डीजी सेट और यूपीएस बैकअप के माध्यम से सभी सुरक्षा प्रणालियां सुचारु रूप से संचालित होती रहेंगी। टनल में ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग तथा आधुनिक जेट फैन वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है, जो प्रकाश, धुआं, तापमान और वायु गुणवत्ता को स्वतः नियंत्रित करेगा। सुरक्षा उपकरणों की 24 घंटे निगरानी होगी। किसी भी तकनीकी खराबी या दुर्घटना की स्थिति में संबंधित टीम को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा।