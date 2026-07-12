राजस्थान में फिल्मी अंदाज में दबोचा पंजाब का कुख्यात ‘डोडा किंग’, काली डायरी से खुलेंगे ड्रग नेटवर्क के बड़े राज

सूचना मिली तो टीम कोटा के बड़गांव गुरुद्वारे के बाहर बैठ गई। बलदेव मत्था टेककर जैसे ही मध्य प्रदेश में माल भरने निकला, टीम उसके पीछे लग गई। एमपी से माल लोड कर बलदेव जैसे ही मुंबई एक्सप्रेस-वे के रास्ते राजस्थान में घुसा, टीम ने उसे दबोचने का प्रयास किया। पुलिस को देख बलदेव ने गाड़ी कोटा-चेचट की तरफ मोड़ दी और 180 किमी/घंटा की रफ्तार से कार भगाने लगा। आरोपी गाड़ी को रावतभाटा रोड पर फाणदा गांव की तंग गलियों में ले गया। रास्ता बंद होने के कारण तस्कर की तेज रफ्तार कार एक दीवार से जा टकराई। कार टकराने के बाद बलदेव और उसका साथी उतरकर नदी बहाव क्षेत्र की घनी झाड़ियों की तरफ भागे। फाणदा गांव के ग्रामीण भी पुलिस की मदद के लिए दौड़ पड़े और पूरे इलाके को घेर लिया।