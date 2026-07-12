Kota Accident: सेल्फी लेते ही आगे बढ़े तो तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, दोनों दोस्तों की मौत, बाइक के उड़े परखच्चे

कुछ देर बाद तीनों जैसे ही बाइक से आगे बढ़े, पीछे से तेज गति से आए एक ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क किनारे दूर जा गिरे। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को संभाला और परिजनों को सूचना देने के साथ एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। गंभीर चोटों के कारण अभिषेक और मोनू ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि कालू का उपचार जारी है।