राजस्थान के आग्रह पर भी MP ने नहीं छोड़ा फलसों के लिए पानी, किसानों ने किया 13 जुलाई को महापड़ाव का एलान

मध्यप्रदेश सरकार ने जून में राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर चंबल की दाईं मुख्य नहर से पानी छोड़ने की मांग की थी लेकिन राजस्थान ने उस वक्त दाईं मुख्य नहर में पानी नहीं छोड़ा। इस कारण राजस्थान के रवैये से मध्यप्रदेश नाराज है। मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग के कार्यपालक मंत्री चैतन्य चौहान ने कोटा सीएडी के अधीक्षण अभियंता को 10 जून 2026 को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश में चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत स्थापित लिफ्ट ऐरिगेशन पाइप लाइन नेटवर्क संचालन की टेस्टिंग के लिए 10 से 24 जून तक दाईं मुख्य नहर के पार्वती एक्वाडक्ट से 1200 क्यूसेक पानी की मांग की थी, लेकिन उस वक्त राजस्थान ने पानी देने से मना कर दिया था। अब मध्यप्रदेश की बारी आई तो वह पानी देने को तैयार नहीं है।