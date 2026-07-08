कोटा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा एलान, 15 हजार करोड़ से बनेगा कोटा-ग्वालियर-इटावा अटल एक्सप्रेस-वे

Kota-Gwalior-Etawah Atal Expressway: कोटा: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को दिल्ली से कोटा तक कार द्वारा सफर कर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इस 92 किलोमीटर लंबे निरीक्षण सफर के दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक ही कार में सवार थे। यह सफर एक्सप्रेस-वे के लबान इंटरचेंज (बूंदी) से दरा टनल (कोटा) तक किया गया। इसके बाद गडकरी ने लबान और कोटा के गोपालपुरा में आयोजित आमसभाओं को संबोधित किया।